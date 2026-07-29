Следователи возбудили уголовное дело против 20-летнего жителя Липецкой области по обвинению в публичном оправдании и пропаганде терроризма в Интернете. Молодого человека задержали, сообщило областное управление СК России.

В Липецкой области 20-летнего парня обвинили в пропаганде терроризма в Сети. Видео © МАКС / Следком_Липецк

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемый опубликовал материалы в открытом доступе. Их мог просмотреть неограниченный круг пользователей. Следователи считают, что молодой человек разделял идеологию запрещённой в России террористической организации. Исследование выявило в публикациях оправдание и пропаганду терроризма, а также призывы к террористической деятельности. Сотрудники СК пресекли действия обвиняемого вместе с оперативниками областных управлений ФСБ и МВД. Следователь задержал фигуранта по статье 91 УПК РФ.

Сейчас следователи добиваются избрания меры пресечения. Они устанавливают обстоятельства дела, собирают доказательства и проверяют возможные дополнительные эпизоды. СК также ищет других лиц, которые могут иметь отношение к преступлениям террористической направленности.

Ранее на Сахалине арестовали 59-летнего местного жителя по делу о публичных призывах к терроризму. По версии следствия, с февраля 2022 года по октябрь 2023 года мужчина размещал публикации с призывами уклоняться от военной службы, дезертировать и мешать работе органов власти. В апреле 2025 года он опубликовал видеоролик с призывами к террористической деятельности. Следствие объединило несколько уголовных дел в одно производство. Суд отправил подозреваемого под стражу, а сотрудники СК продолжили собирать доказательства.