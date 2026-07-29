Сенат США утвердил Джея Клейтона главой Национальной разведки

Сенат США утвердил Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки. Голосование прошло в Вашингтоне, заседание транслировал телеканал C-SPAN. Для назначения кандидату требовалось более 50 голосов. Демократы и республиканцы разошлись в оценке кандидатуры Клейтона.

Кандидатуру Клейтона поддержал 51 сенатор, против выступили 47, следует из результатов голосования. Президент США Дональд Трамп выдвинул Клейтона на этот пост 11 июня. Ранее тот возглавлял американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Директор Национальной разведки координирует деятельность всех 18 разведывательных ведомств США. Сенатский комитет по разведке рекомендовал утвердить Клейтона 21 июля. Верхняя палата Конгресса провела процедурное голосование по его кандидатуре 28 июля.

Во вторник в Сенате Конгресса США также состоялось процедурное голосование по законопроекту, предусматривающему расширение антироссийских ограничений. Хотя процесс голосования ещё не завершён, за сокращение дебатов по документу высказались уже более 60 сенаторов. Это число превышает необходимый минимум, что позволяет перейти к окончательному голосованию по законопроекту.