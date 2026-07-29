Эффект линзы: Life.ru выяснил, почему загар с мокрыми волосами опасен для здоровья

Можно ли загорать с мокрыми волосами? На первый взгляд кажется, что это безобидная привычка. Однако длительное пребывание на солнце с мокрой головой может повысить риск перегрева организма и ухудшить состояние волос. Об этом Life.ru рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

Капли воды работают как своеобразные линзы, концентрируя солнечное излучение на отдельных участках кожи головы. Особенно уязвима область пробора, где кожа тоньше и хуже защищена волосами. В результате повышается риск микроповреждений кожи, её пересушивания, а также повреждения самих волос. Сергей Вечтомов Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника»

Ещё одна проблема связана с нарушением теплообмена. Влажные волосы нагреваются быстрее, а вода, оставаясь на голове, способствует своеобразному «парниковому эффекту». Из-за этого организму становится сложнее отдавать избыточное тепло, что повышает вероятность перегрева. Особенно это опасно для детей, пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В таких условиях увеличивается и риск солнечного удара. Влажная голова хуже защищает от перегрева, особенно если человек находится под прямыми солнечными лучами без головного убора в часы максимальной солнечной активности — примерно с 11:00 до 16:00. В этом случае могут появиться головокружение, слабость, тошнота и другие признаки перегрева.

Кроме того, страдают и сами волосы. Под воздействием ультрафиолета разрушается кератин — основной белок волос. Из-за этого они становятся более сухими, ломкими и быстрее выгорают. Если волосы намокли в морской воде или бассейне, содержащиеся в воде соль и хлор дополнительно усиливают повреждение.

Чтобы снизить риски, рекомендуется соблюдать несколько простых правил. Перед тем как выходить на солнце, желательно высушить волосы полотенцем или феном. Во время пребывания на пляже лучше использовать головной убор — панаму, шляпу или кепку. Дополнительно можно применять специальные спреи с UV-фильтрами для волос. А после купания полезно некоторое время провести в тени, пока волосы не подсохнут.

Сушка феном, укладка перед выходом из дома и привычное расчёсывание кажутся безобидными процедурами. Однако со временем такие действия могут отражаться на состоянии волос. Почему кончики начинают расслаиваться, какие ошибки в уходе ускоряют этот процесс и что можно изменить в повседневной рутине — в материале Life.ru.