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29 июля, 02:47

Британский авиаинженер погиб, забравшись в технический отсек Boeing 787

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei A. Tkachenko

В Великобритании авиаинженер получил смертельные травмы на рабочем месте и спустя месяц скончался, не приходя в сознание. Как сообщает издание The Sun, 23-летний сотрудник авиакомпании Virgin Джорджи Бакстон находился в одном из отсеков самолёта Boeing 787, когда тяжёлый элемент оборудования придавил его.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Однако, несмотря на усилия врачей, спустя месяц молодой человек ушёл из жизни, так и не придя в сознание.

«Причина смерти пока не ясна. Полёты этого воздушного судна приостановлены до дальнейшего уведомления», — заявил источник в авиационной отрасли. Компания, эксплуатирующая проблемный борт, уже направила запрос производителю лайнера для выявления возможной технической неисправности.

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Виталий Приходько
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