Британский авиаинженер погиб, забравшись в технический отсек Boeing 787

В Великобритании авиаинженер получил смертельные травмы на рабочем месте и спустя месяц скончался, не приходя в сознание. Как сообщает издание The Sun, 23-летний сотрудник авиакомпании Virgin Джорджи Бакстон находился в одном из отсеков самолёта Boeing 787, когда тяжёлый элемент оборудования придавил его.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Однако, несмотря на усилия врачей, спустя месяц молодой человек ушёл из жизни, так и не придя в сознание.

«Причина смерти пока не ясна. Полёты этого воздушного судна приостановлены до дальнейшего уведомления», — заявил источник в авиационной отрасли. Компания, эксплуатирующая проблемный борт, уже направила запрос производителю лайнера для выявления возможной технической неисправности.

Ранее доктор Дэвид Кэри, пилот и специалист по авиационной медицине с 40-летним стажем, подробно проанализировал последствия разгерметизации салона для человеческого организма. Главную угрозу для жизни в такой ситуации представляет гипоксия — острое кислородное голодание. При нарушении герметичности на большой высоте происходит взрывная декомпрессия. Давление в кабине падает резко. На высоте около 6000 метров воздух сильно разрежён, и организм теряет способность эффективно усваивать кислород.