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Регион
29 июля, 02:49

КСИР сообщил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении ракетной атаки против американского военного объекта в Иордании. По утверждению иранских военных, под удар попали авиабаза и штаб Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM).

Сообщение об операции распространила иранская государственная телерадиокомпания, сославшаяся на заявление КСИР. В нём говорится, что подразделения элитного формирования использовали несколько баллистических ракет для поражения целей на базе.

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Напомним, ранее Центральное командование ВС США заявило, что силы ПВО перехватили иранские баллистические ракеты, запущенные по американским объектам в регионе. Целью атаки стала военная база США в Иордании. Как заявили в командовании, все выпущенные боеприпасы были успешно перехвачены и не достигли целей.

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Тимур Хингеев
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