КСИР сообщил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении ракетной атаки против американского военного объекта в Иордании. По утверждению иранских военных, под удар попали авиабаза и штаб Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM).

Сообщение об операции распространила иранская государственная телерадиокомпания, сославшаяся на заявление КСИР. В нём говорится, что подразделения элитного формирования использовали несколько баллистических ракет для поражения целей на базе.

Напомним, ранее Центральное командование ВС США заявило, что силы ПВО перехватили иранские баллистические ракеты, запущенные по американским объектам в регионе. Целью атаки стала военная база США в Иордании. Как заявили в командовании, все выпущенные боеприпасы были успешно перехвачены и не достигли целей.