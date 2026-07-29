65-сантиметровый угорь заполз в анус мужчины в Бангладеш

Врачи извлекли 65-сантиметрового живого угря из кишечника 55-летнего мужчины в Бангладеш. Рыба проникла в его тело через анус и пробила стенку сигмовидной кишки, говорится в публикации International Journal of Surgery Case Reports.

Пациент поступил в больницу в критическом состоянии с сильной болью. По его словам, инцидент произошёл во время рыбалки. Мужчина утверждал, что угорь прорвал одежду, заполз в анус и добрался до прямой кишки. Движения рыбы внутри тела привели к повреждению кишечника. Рентген показал, что угорь пробил сигмовидную кишку и оставил отверстие диаметром около 5 см.

Хирурги провели экстренную операцию. Они достали живую рыбу, которая продолжала извиваться во время процедуры. Затем врачи выполнили колостомию, чтобы кишечник пациента смог восстановиться. Несмотря на тяжёлую травму, мужчина быстро пошёл на поправку. Через четыре дня после операции он покинул больницу в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Уфе приятель во время вечеринки засунул палку краковской колбасы в анус мужчины. Утром тот почувствовал боль в животе и вызвал скорую помощь. Сначала пациент не рассказал медикам, что стало причиной недомогания. После его признания врачи извлекли варёно-копчёный продукт и утилизировали его.