Мыло и вазелин не помогли: Спасатели вытащили из «железного плена» москвича, на котором застегнулись наручники

Спасатели срезали наручники с мужчины, который не смог самостоятельно освободить запястья. Инцидент произошёл в квартире на Мурановской улице в московском районе Бибирево, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, вечером 28 июля мужчина решил показать наручники своему другу и защёлкнул их на обеих руках. После этого участники встречи вспомнили, что ключ от замка давно потеряли. Мужчины попытались снять наручники с помощью мыла и вазелина, однако открыть механизм не смогли. Тогда они обратились за помощью к спасателям. Сотрудники приехали на место ЧП и срезали наручники с мужчины.

Ранее в Самаре участник дорожного конфликта приковал себя наручниками к ручке чужой «Киа Рио». Инцидент произошёл на Московском шоссе после того, как водители «Нивы» и иномарки не смогли разъехаться. Во время перепалки один из мужчин пристегнул себя к автомобилю оппонента, после чего водитель начал движение и протащил его по дороге. Второй участник конфликта пытался остановить машину и бил по стеклу, однако водитель продолжил ехать. Позднее автомобиль ненадолго остановился, а затем снова двинулся задним ходом. Правоохранительные органы начали устанавливать обстоятельства произошедшего.