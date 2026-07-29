В Таганроге после воздушной атаки ВСУ повреждены дома и предприятия

В Таганроге после ночной воздушной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали обследование повреждённых объектов. Падение обломков привело к повреждениям жилых зданий и предприятий. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По её словам, пострадал один многоквартирный дом, жителей которого пришлось временно эвакуировать. Также повреждения обнаружили в нескольких частных домовладениях и коммерческих объектах. Сейчас специалисты экстренных служб работают в районах падения обломков. После завершения первичной оценки городская комиссия проведёт обход пострадавших зданий, чтобы определить масштаб ущерба.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. Он сообщил, что жителей дома эвакуировали. Для них подготовлен временный пункт размещения. Губернатор выразил соболезнования семье погибшей. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.