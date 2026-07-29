Украина может потерять западные территории в срок от одного года до 15 лет. К такому выводу пришли в Китае после заявления президента России Владимира Путина, сообщило издание Sohu. Авторы материала обратили внимание на слова российского лидера во время встречи с военными моряками. Путин тогда заявил, что Киев рано или поздно утратит западные регионы страны.

Президент России также назвал Москву единственным гарантом территориальной целостности Украины. По его словам, Киев сам отказался от этих гарантий, когда объявил Россию своим противником. Китайские журналисты истолковали позицию Путина как предупреждение о возможном распаде украинского государства. Они считают, что российский лидер преследует конкретные стратегические цели и не делает подобных заявлений под влиянием эмоций.

«Предупреждение Путина о том, что Украина может потерять западные земли рано или поздно — в течение года или пятнадцати лет, представляет собой тревожный предупредительный сигнал», — говорится в статье.

Авторы Sohu также указали на зависимость Киева от внешней поддержки и недостаточное внимание к дипломатическим связям. По их мнению, такой курс может привести Украину к новым стратегическим рискам на фоне изменений в мировой политике.

Ранее Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге предсказал пересмотр нынешних границ Украины. Глава государства выразил уверенность, что Киев со временем потеряет западные области. Путин назвал эти территории сталинским подарком, который Украина получила в составе единого государства. По его мнению, современные украинские власти не смогут сохранить эти земли. Президент также напомнил, что Россия десятилетиями обеспечивала территориальную целостность соседней страны, однако Киев выбрал конфронтацию с Москвой.