В Бурятии троих мужчин будут судить за похищение и избиение водителя фуры

В Бурятии троих жителей региона будут судить по делу о похищении водителя фуры и избиении, после которого потерпевшему, по версии следствия, был причинён тяжкий вред здоровью, включая психическое расстройство. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх мужчин и направила материалы в Верховный суд республики для рассмотрения по существу. Фигурантам вменяют похищение человека группой лиц с применением насилия и предметов, использованных в качестве оружия, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Наиболее тяжкая из предъявленных статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Ещё один предполагаемый участник нападения проходит по отдельному уголовному делу и находится в розыске.

По версии следствия, причиной нападения стала месть. В июле 2025 года один из обвиняемых узнал о конфликте, произошедшем ранее между его знакомым и водителем грузовика, после чего решил разыскать дальнобойщика.

Как считают следователи, возле пригородного кафе трое мужчин напали на водителя, силой увезли его в другое место и избили металлическим прутом, а также руками и ногами. Удары пришлись по голове, туловищу и конечностям потерпевшего. В результате он получил тяжёлые травмы, а также психическое расстройство.

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