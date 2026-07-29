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29 июля, 04:07

Мирошник заявил, что Евросоюз использует любой инфоповод для поддержки Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Европейские лидеры, имеющие личную заинтересованность в сохранении конфликта, используют все доступные информационные предлоги, чтобы убедить собственное население в необходимости продолжения поддержки Киева, а главарь киевского руководства Владимир Зеленский эти поводы для них создаёт. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что нельзя недооценивать мотивирующий фактор для европейских лидеров, среди которых есть группа лиц с личным, часто коррупционным интересом в продолжении конфликта. Им также необходимо заручиться поддержкой своих парламентов, чтобы голосовать за очередные миллиарды долларов для Киева в ущерб внутренним программам.

Создание соответствующего фона, по мнению Мирошника, — одна из главных задач Зеленского, который реализует пиар-проекты, привлекая внимание к мнимым угрозам из Ирана и Белоруссии. Это, заключил он, отлаженная и системно реализуемая стратегия Запада.

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Новая финансовая помощь Евросоюза позволила Владимиру Зеленскому переключиться на перестановки в правительстве Украины. Дипломат связал решения Киева с итогами двух крупных международных встреч. По его словам, участники согласовали выделение значительных сумм на поддержку Украины. Мирошник считает, что после событий в Иране Евросоюз отошёл от политики США по украинскому конфликту и взял основную часть расходов на себя. Венгрия ранее мешала принять финансовое решение, однако европейские страны смогли преодолеть это препятствие.

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Алена Пенчугина
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