Блогер из Ирландии Тим назвал Чебоксары уютным городом

Ирландский путешественник назвал Чебоксары уютным городом с чертами отдельной самобытной страны. Впечатлениями от поездки в столицу Чувашии блогер Тим поделился в личном блоге «В погоне за необычным».

Тим имеет русско-армянские корни и путешествует по разным странам. Во время поездки по России он обратил внимание на рельеф Чебоксар и набережную Волги. Блогер выделил длинный променад и речной порт. Туда прибывают теплоходы из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Путешественник также положительно оценил рестораны с блюдами чувашской кухни.

По словам Тима, город отличается простором, ухоженными общественными зонами и вниманием к деталям. Всё это создало у него ощущение поездки в отдельную страну.

«Однозначно город стоит внимания путешественников по России. Вроде бы соседний регион, но ощущения — будто побывал в какой-то совершенно особенной, самобытной стране!» — написал Тим.

По итогам поездки блогер рекомендовал Чебоксары туристам, которые хотят познакомиться с российскими регионами.

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