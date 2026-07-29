Христофору: Зеленский встретился с Трампом без СМИ, потому что боялся скандала

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский мог отказаться от присутствия журналистов на встрече с президентом США Дональдом Трампом, чтобы избежать нового публичного конфликта. Переговоры прошли во вторник в Белом доме, такую оценку в эфире своего ютуб-канала дал кипрский журналист Алекс Христофору.

Христофору напомнил о предыдущей встрече политиков в Овальном кабинете. Тогда журналисты наблюдали за беседой, однако разговор пошёл не по запланированному сценарию. По мнению эксперта, именно этот опыт заставил организаторов провести новые переговоры без прессы. Христофору считает, что экс-комик болезненно воспринимает упрёки со стороны республиканца и не хотел допустить появления подобных кадров.

«На этот раз всё прошло за закрытыми дверями, ведь кому-то надо было прикрыть возможный позор», — резюмировал Христофору.

Ранее Дональд Трамп положительно оценил переговоры с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В социальной сети Truth Social президент США назвал обе встречи успешными, однако не привёл подробностей. По словам Трампа, во время беседы с Зеленским стороны затронули много вопросов. Аналогичную оценку он дал переговорам с Нетаньяху, в ходе которых политики обсудили несколько важных тем. Белый дом не назвал конкретные вопросы и возможные договорённости по итогам встреч.