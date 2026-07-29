Декорации к фильму с Кологривым и Пореченковым сгорели под Тверью

Пожар охватил 30 декорационных строений на съёмочной площадке в Зубцовском округе Тверской области. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, сообщило региональное управление МЧС. Ведомство указало местом происшествия деревню Большое Кобяково. Очевидцы заметили огонь около 21:00.

Пожар охватил 30 декорационных строений под Тверью. Видео © МАКС / МЧС Тверской области

Пожарные ликвидировали открытое горение и отстояли 10 строений. Сейчас специалисты проливают территорию и разбирают повреждённые конструкции. На месте работают 34 человека и девять единиц техники. Жертв нет.

По данным SHOT, огонь охватил декорации для фильма «Молодинская битва» с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым. Антураж Белокаменной Москвы для картины делали специально для исторического эпоса. На этой же площадке ранее снимали фильм «Злой город» и сериал «Князь Андрей». Премьера «Молодинской битвы» запланирована на 2027 год. Сюжет картины основан на сражении возле деревни Молоди в 1572 году. Режиссёром выступает Константин Буслов. Главные роли также исполняют Пётр Рыков, Александр Устюгов и Фёдор Лавров.

Дознавателями МЧС России предварительно установлено, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съёмочного процесса.

Ранее при пожаре в девятиэтажном доме в Самаре погиб мужчина. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже дома № 22 на улице Тухачевского и перешёл на седьмой этаж. Сигнал поступил пожарным во вторник в 20:18 по московскому времени, к 21:06 они локализовали возгорание на площади 50 кв. м. На месте работали 52 специалиста и 17 единиц техники, включая 38 сотрудников МЧС и 11 автомобилей ведомства. Оперативные службы устанавливают личность погибшего, а специалисты выясняют причину пожара.