«Раздолжнителей» решили вывести из тени: В России хотят составить список честных банкротчиков

В России предложили сформировать открытый реестр специалистов и компаний, сопровождающих процедуры банкротства граждан. С инициативой выступила ассоциация «Право должника». Организация направила свои предложения в Госдуму, Федеральную антимонопольную службу, Минюст, Генпрокуратуру и ряд других ведомств. Об этом сообщила газета «Известия».

«Институт независимой юридической помощи при банкротстве граждан представляется обществу как теневое явление под собирательным ярлыком «раздолжнители». <...> При этом более 90% публикаций [о деятельности «раздолжнителей»] в социальных медиа имеют негативную тональность», — говорится в обращении.

Авторы идеи считают необходимым создать открытый реестр специалистов и компаний, которые сопровождают процедуры банкротства граждан. Одновременно предлагается разработать единые стандарты профессиональной этики для участников рынка.

Председатель ассоциации Александр Кушнарев подчеркнул, что случаи мошенничества действительно встречаются. При этом, по его словам, для борьбы с такими нарушениями уже существуют механизмы защиты прав потребителей и нормы уголовного законодательства. Он добавил, что ставить знак равенства между аферистами и юристами, работающими в рамках закона, недопустимо.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что получили обращение. Документ рассмотрят в установленном порядке.

Ранее стало известно, что обещания полностью избавить человека от долгов с помощью банкротства не соответствуют действительности. Эта процедура не освобождает от обязательств по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, а также от долгов, связанных с убытками, причинёнными руководителем или участником обанкротившейся компании.