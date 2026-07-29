Бандиты расстреляли известную колумбийскую модель

Известную колумбийскую модель Энджи Марселу Рамирес Варгас застрелили в городе Питалито. Об этом сообщает Need To Know.

По данным издания, нападение произошло 24 июля, когда 27-летняя девушка возвращалась домой из спортзала. На светофоре рядом с её автомобилем остановился мотоцикл, после чего пассажир несколько раз выстрелил в неё.

Пострадавшую с тяжёлыми ранениями доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.

После сообщения о стрельбе полиция перекрыла город и начала поиски нападавших. По горячим следам был задержан 47-летний Эрмес Куэльяр, которого следствие считает стрелявшим.

Правоохранители также обнаружили мотоцикл и оружие, предположительно использовавшиеся при нападении. Второй подозреваемый пока остаётся в розыске.

Энджи Варгас занималась бизнесом и работала моделью. Мотив преступления следователи пока не установили.

Ранее стало известно о гибели 27-летней бразильской модели и блогера Кауаны Билхар в Дубае. По данным местных властей, девушка сорвалась с 27-го этажа высотного здания. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего, рассматривая несколько версий, включая несчастный случай, самоубийство и убийство. Официальная причина смерти пока не установлена.