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29 июля, 05:50

Дыры на фронте пришлось затыкать: ВСУ перебросили бойцов из Запорожья под Харьков

ВСУ перебросили подразделения двух бригад из-за потерь в Запорожье под Харьков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Подразделения двух отдельных механизированных бригад украинской армии переброшены из Запорожской области на Харьковское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь в Харьковской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153-й и 154-й отдельных механизированных бригад ВСУ из Запорожской области», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось об освобождении населённого пункта Артельное в Харьковской области. В операции участвовали военнослужащие 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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Милена Скрипальщикова
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