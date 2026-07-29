В ряде регионов увеличили выплаты контрактникам

Сразу несколько российских регионов в июле повысили выплаты гражданам, заключающим контракт с Минобороны. После изменений максимальный годовой доход с учётом единовременных выплат и денежного довольствия в отдельных субъектах достигает 6,6 млн рублей. Как пишут «Ведомости», новые размеры выплат начали действовать в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Смоленской области.

Так, в Дагестане региональную единовременную выплату увеличили до 2,7 млн рублей. Вместе с федеральной выплатой и муниципальными надбавками контрактник может получить от 3,6 млн до 4,1 млн рублей сразу после заключения контракта. Власти республики оценивают общий доход за первый год службы в зоне спецоперации, включая единовременные выплаты и денежное довольствие, в сумму от 6,5 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии размер региональной выплаты вырос с 2,4 млн до 3,1 млн рублей. В Смоленской области её также повысили — с 1,6 млн до 2,1 млн рублей. Одновременно сменился лидер среди регионов по объёму единовременной поддержки. Первое место перешло от Санкт-Петербурга к Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

При заключении контракта через военные комиссариаты в Югре можно получить 4,1 млн рублей с учётом региональной, федеральной и муниципальной выплат. Годовой доход, включая денежное довольствие в зоне спецоперации, там оценивается минимум в 6,6 млн рублей. Кроме того, для военнослужащих и членов их семей в округе предусмотрено более 30 мер поддержки, среди которых жилищные льготы и компенсация части процентной ставки по ипотеке.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2026 года контракты с Вооружёнными силами РФ заключили около 200 тысяч человек. По его словам, ещё свыше 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции.