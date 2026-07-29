Конец эпохе дорогой воды в ресторанах: Депутат потребовал сделать её бесплатной для клиентов

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил обязать кафе и рестораны бесплатно подавать посетителям фильтрованную питьевую воду. Об этом говорится в обращении депутата к министру промышленности и торговли Антону Алиханову, которое есть в распоряжении ТАСС.

По словам парламентария, сейчас некоторые заведения предлагают гостям только дорогую бутилированную воду премиальных марок. При этом её стоимость, как считает Делягин, часто бывает необоснованно высокой.

В обращении депутат отметил, что посетители иногда узнают о такой практике уже после заказа или получают предложение купить воду в ожидании блюд. Он считает, что это вызывает раздражение у клиентов.

Делягин предложил рассмотреть возможность введения обязательного правила для предприятий общепита — предоставлять гостям бесплатную фильтрованную воду из водопровода.

По мнению депутата, такая мера может повысить уровень обслуживания и улучшить отношение посетителей к заведениям. При этом правило не должно действовать в населённых пунктах, где качество водопроводной воды не позволяет использовать её для питья даже после фильтрации.

Ранее юрист рассказал, что пострадавшие от пищевого отравления в ресторане могут требовать компенсацию, но для этого необходимо доказать связь между ухудшением здоровья и заведением. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу и сохранять чеки, переписку, упаковку или остатки еды. Возместить можно стоимость блюда, расходы на лечение и моральный вред.