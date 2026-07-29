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Регион
29 июля, 06:49

В Белгородской области за сутки погибли четыре человека, 46 пострадали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Масштабные последствия атак зафиксировали в Белгородской области: четыре мирных жителя погибли, ещё 46 человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Серия ударов пришлась на несколько территорий региона, среди которых оказались Белгород, Белгородский, Валуйский и Шебекинский округа. В результате произошедшего не удалось избежать жертв — погибли четыре мирных жителя. Медицинская помощь потребовалась 46 пострадавшим. Среди них оказались жители областного центра и трёх муниципальных образований.

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Ранее в Рязани сообщили о последствиях атаки беспилотников, обломки которых упали на территории города. После завершения работы системы ПВО на промышленных объектах возникло возгорание. Медицинская помощь потребовалась шести людям — их доставили в лечебные учреждения.

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Милена Скрипальщикова
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