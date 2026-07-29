Представился чужим именем: На Урале задержали мужчину, до смерти забившего учёного

В Екатеринбурге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на учёного-растениевода Никиту Зезина и его заместителя. Речь идёт о предпринимателе Александре, попавшем на записи с места происшествия. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении учёного Никиты Зезина. Фото © Telegram / Baza

Перед конфликтом мужчина представился учёному чужим именем. На кадрах с места происшествия именно он наносит удары по лицу Никите Зезину и его заместителю.

Задержанным оказался 38-летний предприниматель Александр, который является совладельцем компании, занимающейся сбором и переработкой сточных вод. Причиной конфликта могла стать ситуация с группой детей, которых Зезин вывел с опытного поля и собирался передать их родителям.

Сообщается, что среди этих детей находился ребёнок самого задержанного. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Правоохранительные органы дают оценку действиям участников конфликта.

Ранее участники конфликта с директором аграрного научного центра Никитой Зезиным обратились в полицию с заявлением, в котором изложили свою версию произошедшего. Учёный и его помощник якобы удерживали детей против их воли и применяли к ним насилие. Другая сторона обвиняет Зезина и его коллегу в похищении детей и избиении.