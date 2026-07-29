За разговорами о миротворческой миссии Великобритании на Украине может скрываться намерение установить протекторат над частью украинских земель. Об этом заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru.

Разбирая логику британского руководства, военный обратил внимание на возможный сценарий развития событий. Если Россия освободит центр и юг Украины, Лондон, по его словам, попытается закрепиться на западе страны.

По мнению генерала, единственная скрытая цель британцев в этой ситуации — взять под контроль Западную Украину. Он пояснил, что именно этот регион проще всего использовать для влияния на настроения местных жителей. Липовой допускает, что западные области попытаются занять под предлогом защиты конституционного строя и гуманитарной помощи.

Эксперт подчеркнул, что миссия британских солдат станет лишь ширмой для геополитических планов Лондона. Оказавшись на украинской земле, военные Соединённого Королевства будут решать задачи, которые не имеют ничего общего с заявленными гуманитарными целями.

Ранее первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв резко высказался о возможной отправке британских подразделений в зону боевых действий. По его убеждению, подобные идеи нужно пресекать максимально жёстко, а каждого британского военного, появившегося на Украине, следует уничтожать прицельно.