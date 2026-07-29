В Госдуме считают более важной поддержку молодых семей, а не выплаты за стаж брака

Госдума сейчас не рассматривает всерьёз инициативы о введении денежных поощрений за продолжительный брак. Такое заявление сделал зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов.

По его словам, всплеск дискуссий на эту тему связан исключительно с приближением выборов. Некоторые депутаты пытаются создать информационный шум, однако глубокого обсуждения вопроса не происходит.

В комментарии «Ленте.ру» парламентарий назвал подобные выплаты не решением проблемы, а лишь символом признательности. Он сравнил их с памятным сувениром, который не несёт практической пользы.

Милонов подчеркнул, что сейчас гораздо важнее сконцентрироваться на комплексной поддержке молодых семей. Именно её нехватка, по мнению депутата, часто приводит к распаду браков.

Ранее в Комитете Госдумы по бюджету и налогам перечислили основные льготы для работающих пенсионеров в 2026 году. В частности, речь шла о праве на два оплачиваемых дня для диспансеризации, отпуске за свой счёт до 14 дней в любое удобное время и увольнении без двухнедельной отработки при выходе на пенсию. Кроме того, с 2025 года возобновлена индексация выплат: с 1 января 2026-го их повысили на 7,6%, а с 1 августа Соцфонд проведёт ежегодный перерасчёт с учётом взносов работодателя, ограниченный тремя коэффициентами.