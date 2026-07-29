Брат и сестра убили своих общих детей ради сокрытия порочной связи

Сводные брат и сестра, состоявшие в браке, задушили двоих из пятерых своих детей, испугавшись, что их отношения раскроют. Об этом рассказал пользователь Reddit с ником Cbh1525, который более двадцати лет отработал в британской полиции, — историю выяснила «Лента.ру».

По словам мужчины, пара приходилась друг другу сводными братом и сестрой. Их близкие отношения могли вскрыть сотрудники социальных служб, и тогда родители решили избавиться от детей.

«Накачав их наркотиками, они задушили двоих, надев им на головы полиэтиленовые пакеты. Им выжить не удалось», — вспомнил экс-правоохранитель.

Он сообщил, что попытка утопления третьего ребёнка в ванне была остановлена самой матерью в последний момент — она позвонила подруге, а та — в полицию. Троих детей удалось спасти.

Полицейский считает, что убийц детей надо казнить. Он сам говорит, что за годы работы насмотрелся такого, что волосы дыбом встают, но при этом — как ни странно — голова у него всё ещё светлая и он нормально соображает.

До этого сообщалось, что во Франции полиция нашла в доме семейной пары останки пяти младенцев. Тела лежали в пластиковых пакетах, уложенных в картонные коробки. Находку сделали после того, как 31-летняя женщина родила в больнице, а врачи диагностировали у неё отрицание беременности.