Дрозденко заявил о прохождении пика топливного кризиса в Ленобласти

Пик топливного кризиса в Ленинградской области пройден. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в MAX.

По его словам, после встречи с участниками топливного рынка поставщики сообщили о постепенной стабилизации ситуации. Глава области отметил, что компании смогли перестроить логистику.

Дрозденко заявил, что поставки топлива удалось сохранить для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.

Также губернатор сообщил о постепенном снятии ограничений на отпуск топлива. По его словам, несколько крупных компаний уже начали отменять действующие лимиты.

Ранее сообщалось, что российские сети АЗС начали смягчать ограничения на продажу бензина. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимиты отменили на части заправок, а в некоторых регионах увеличили допустимый объём отпуска топлива. При этом отдельные операторы сохраняют ограничения из-за особенностей региона и запасов, а полностью их могут снять после окончания периода повышенного спроса.