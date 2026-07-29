В Ростовской области за ночь уничтожили около 60 БПЛА и ракет ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Массированную воздушную атаку отразили над Ростовской областью в ночное время. Силы ПВО уничтожили около 60 беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Средства поражения были сбиты в районе Таганрога, Батайска, Каменска-Шахтинского, а также в Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Матвеево-Курганском и Таганрогском районах. Кроме того, последствия атаки зафиксировали над акваторией Таганрогского залива.
Ранее сообщалось об атаке на Таганрог, в результате которой под удар попала территория рядом с авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева. После произошедшего на месте начали работать экстренные службы. Специалисты оцепили район для проведения необходимых мероприятий. Также в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погиб один человек.
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