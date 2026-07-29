В Ростовской области за ночь уничтожили около 60 БПЛА и ракет ВСУ

Массированную воздушную атаку отразили над Ростовской областью в ночное время. Силы ПВО уничтожили около 60 беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Средства поражения были сбиты в районе Таганрога, Батайска, Каменска-Шахтинского, а также в Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Матвеево-Курганском и Таганрогском районах. Кроме того, последствия атаки зафиксировали над акваторией Таганрогского залива.