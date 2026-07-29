Зарплатная гонка: Сварщики и водители обгоняют айтишников по доходам

Во втором квартале 2026 года российский рынок труда зафиксировал окончательный структурный перелом. Работодатели теперь готовы платить больше не за престиж, а за редкость специалиста. Такую закономерность «Газете.ru» озвучила менеджер по аналитике кадровой компании Илона Платонова.

Основная борьба за персонал сегодня сосредоточена в промышленном секторе, производственных цепочках и инфраструктурных проектах. По данным Росстата, средняя зарплата за квартал прибавила 1,9%, а рекрутинговые платформы фиксируют рост на 3–6% — годовая динамика постепенно замедляется. Однако для редких специальностей показатели остаются двузначными.

Рабочие кадры уверенно удерживают лидерство в гонке доходов. По информации аналитиков, сварщик сегодня зарабатывает в среднем около 210 тысяч рублей, а на вахте — до 400–600 тысяч ежемесячно. Столь же высокие предложения получают водители категории Е, машинисты спецтехники, сервисные инженеры и ремонтники промышленного оборудования. Складская логистика и маркетплейсы подстегнули спрос на водителей погрузчиков, штабелеров и ричтраков — их оклады доходят до 200 тысяч рублей.

Айти-отрасль входит в новую фазу: массового повышения доходов там больше не наблюдается. Высокие зарплаты сохраняются лишь на узкие позиции — в сферах кибербезопасности, ИТ-архитектуры и корпоративной аналитики данных.

Эксперт пояснила смену трендов: уровень вознаграждения теперь определяется не статусом профессии, а её дефицитностью и влиянием на бесперебойность бизнеса. Фирмы готовы увеличивать фонд оплаты труда там, где остановка производства или поломка оборудования обходятся дороже. Именно поэтому рост наиболее заметен среди рабочих и инженерных специальностей — рынок оценивает не престиж, а стоимость отсутствия кадра.

В третьем квартале компании продолжат точечный наём и сосредоточатся на удержании уже имеющихся сотрудников. Отрасль войдёт в период стабилизации окладов: общий номинальный прирост окажется значительно скромнее, чем в 2024–2025 годах.

А ранее Life.ru писал, что сварщики, монтажники и машинисты экскаваторов зарабатывают до 400 тысяч рублей. По данным Минтруда РФ, на цифры всегда влияет сезонный фактор, однако в целом рабочие профессии устойчиво закрепились в верхней части зарплатного рейтинга.