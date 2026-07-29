Дрон «Молния» уничтожил пикап ВСУ, пролетев 120 км в обход средств РЭБ

Российский дрон «Молния» сумел уничтожить пикап украинских военных, преодолев по воздуху около 120 километров. Об этом рассказал РИА «Новости» начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» с позывным Апостол.

По его словам, беспилотник летел не напрямую к цели. Маршрут выстраивали так, чтобы обойти участки, где работают средства радиоэлектронной борьбы, и учесть особенности местности.

Как пояснил Апостол, рекордная дистанция для «Молнии» составила 120 километров по фактическому маршруту, поскольку прямой путь был невозможен из-за воздействия средств РЭБ. При этом операторы вели дрон не просто для замера расстояния, а для выполнения боевой задачи, и на завершающем этапе траектории беспилотник точно накрыл цель в виде пикапа.

Он также отметил, что во время испытаний этих аппаратов военные направляли их в сторону аэродрома в Краматорске.

Незадолго до этого сообщалось, что в войска пошли новые дроны-перехватчики «Молния ПВО». Их массово стали применять на фронте для уничтожения воздушных целей. Аппарат вдвое меньше базовой «Молнии» и несёт нагрузку до килограмма, зато он заметно быстрее и манёвреннее. По словам обучающего пилотов инструктора с позывным Маэстро, из-за этих качеств попасть по противнику намного проще.