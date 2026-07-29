Дипломаты постпредства Соединённых Штатов при ООН покинули зал заседаний Совета Безопасности во время речи французской делегации из-за сомнительной риторики Елисейского дворца. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

В комментарии KP.ru эксперт пояснил, что Россию и нынешнюю администрацию Белого дома объединило скептическое отношение к использованию правозащитной повестки. Обе стороны считают, что тема прав человека нередко эксплуатируется в политических целях.

Именно в предвзятости Москва и Вашингтон обвиняют верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка. По версии двух держав, он принимает во внимание претензии одних государств, но оставляет без внимания или недостаточно оценивает аргументы других. Политолог подчеркнул, что заявления и оценки чиновника, занимающего столь ключевую должность в ООН, неизбежно вызывают широкий политический резонанс.

Напомним, на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке американские дипломаты покинули зал на время выступления представителя Франции, оставив свои места пустыми. Заместитель постпреда США Дэн Негреа объяснил демарш протестом против попыток Парижа читать нотации по украинскому конфликту и вопросам прав человека. Поводом послужила публикация французского представительства при ООН в Женеве, касавшаяся продления полномочий верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка — французская сторона голосовала за, а США вместе с Россией, Израилем и КНДР — против. После этого Париж обвинил американцев в том, что они «оказались не в той компании».