Огромный огненный шар пронёсся в небе над Новой Зеландией

Жители Новой Зеландии стали свидетелями редкого небесного явления. Над Северным островом пронёсся яркий огненный шар, который заметили многие местные жители.

По данным телеканала 1news, некоторые очевидцы сообщили, что вслед за вспышкой раздался сильный грохот, похожий на взрыв. Предположительно, речь идёт о крупном метеоре, сгоревшем в плотных слоях атмосферы.

Ранее жители Нью-Джерси помогли учёным изучить редкий метеорит, который в 2024 году пробил крышу их дома. Исследователи обнаружили в сохранившихся обломках древние органические соединения и следы воздействия солёной воды. Метеорит оказался CM-хондритом — одним из самых примитивных типов космических пород, сохранивших состав ранней Солнечной системы.