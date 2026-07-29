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29 июля, 09:23

Огромный огненный шар пронёсся в небе над Новой Зеландией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

Жители Новой Зеландии стали свидетелями редкого небесного явления. Над Северным островом пронёсся яркий огненный шар, который заметили многие местные жители.

По данным телеканала 1news, некоторые очевидцы сообщили, что вслед за вспышкой раздался сильный грохот, похожий на взрыв. Предположительно, речь идёт о крупном метеоре, сгоревшем в плотных слоях атмосферы.

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Дарья Денисова
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