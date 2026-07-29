Пока в украинских медиа пытаются убедить аудиторию в стабильности фронта, реальность на земле меняется стремительно. Как сообщает РИА «Новости», бойцы 3-го армейского корпуса группировки «Южная» уже зашли в Дружковку в ДНР. По словам источника, российские подразделения не просто закрепились в населённом пункте, но и уверенно продвигаются вперёд, опровергая попытки противника скрыть потерю позиций.

«Штурмовые группы 3-го армейского корпуса уже в Дружковке», — рассказал собеседник агентства.

Дружковка, наряду с Краматорском и Славянском, включена в перечень городов-крепостей Донбасса.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили и установили контроль над восемью населёнными пунктами в рамках СВО. В частности, заняты Ленина (Мирное) и Белицкое в ДНР, а также Благодатное в Запорожской области и Вольное в Днепропетровской области. Кроме того, под контроль взяты Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино в Харьковской области.