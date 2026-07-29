Лавров объяснил, почему не стал патентовать своё «коронное» выражение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что никогда не рассматривал возможность зарегистрировать в качестве товарного знака ставшую широко известной в обществе фразу с нецензурным выражением. Об этом глава МИД рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Во время беседы журналист отметил, что регистрация такой фразы могла бы принести Лаврову значительный доход, учитывая её популярность. Министр ответил, что не задумывался о создании подобного бренда. По его словам, резкие высказывания иногда могут прозвучать в эмоциональной ситуации.

«Все мы живые люди. Выскакивает», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о причинах появления известного выражения.

Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал слова коллег, которые считают использование крепких выражений на работе недопустимым. В шутливой форме он назвал такие заявления лицемерием.

Фраза, о которой шла речь, прозвучала в 2015 году во время пресс-конференции в Москве после переговоров Лаврова с главой МИД Саудовской Аравии. Позже она получила широкое распространение в российском обществе.

Ранее Сергей Лавров высказался о ситуации вокруг украинского конфликта. Министр заявил, что мировое сообщество внимательно следит за развитием событий и ожидает, чем завершится противостояние. По словам Лаврова, многие страны наблюдают за ситуацией с большим вниманием и интересом к возможному исходу конфликта.