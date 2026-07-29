«Бабушка крестила тайно»: Лавров раскрыл самый сокровенный секрет детства

Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову сделал неожиданное признание о своём детстве. Министр иностранных дел РФ рассказал, что был крещён в православном храме, хотя в ту эпоху подобные обряды часто скрывали от общественности.

По словам главы МИД, инициатором таинства стала бабушка, которая отвела ребёнка в церковь в Ногинске без ведома матери. Родительница политика в те годы состояла в партии и придерживалась коммунистических взглядов. Лишь спустя десятилетия, после распада Советского Союза, она сама приняла решение прийти к вере.

Дипломат бережно хранит память о тех событиях. Он признался, что до сих пор сберегает тот самый крестик, который ему надели во время обряда. Глава ведомства подчеркнул, что этот предмет для него символизирует связь с прошлым и теплыми воспоминаниями о юности.