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Регион
29 июля, 09:17

«Бабушка крестила тайно»: Лавров раскрыл самый сокровенный секрет детства

Глава МИД РФ признался, что его крестили тайком от матери

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову сделал неожиданное признание о своём детстве. Министр иностранных дел РФ рассказал, что был крещён в православном храме, хотя в ту эпоху подобные обряды часто скрывали от общественности.

По словам главы МИД, инициатором таинства стала бабушка, которая отвела ребёнка в церковь в Ногинске без ведома матери. Родительница политика в те годы состояла в партии и придерживалась коммунистических взглядов. Лишь спустя десятилетия, после распада Советского Союза, она сама приняла решение прийти к вере.

Дипломат бережно хранит память о тех событиях. Он признался, что до сих пор сберегает тот самый крестик, который ему надели во время обряда. Глава ведомства подчеркнул, что этот предмет для него символизирует связь с прошлым и теплыми воспоминаниями о юности.

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Оксана Попова
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