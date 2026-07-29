Таджикистан опроверг фантазии западных СМИ о запрете хиджабов и длинных бород

Власти Таджикистана официально опровергли сообщения зарубежных СМИ о введении законодательных ограничений на ношение религиозной одежды и наличие бороды у мужчин. Правительство республики подчеркнуло, что никаких правовых актов, запрещающих хиджабы или длинные бороды, принято не было.

«Состояние обеспечения религиозных прав и свобод граждан Таджикистана не является таким, каким его представляют отдельные СМИ и различные организации. В стране созданы необходимые законодательные и иные условия для реализации свободы совести и свободы вероисповедания», — заявил представитель профильного комитета.

Ранее в ряде иностранных изданий появилась информация о якобы установленном в стране жестком дресс-коде для граждан.

Вопрос соблюдения национального дресс-кода в республике является предметом длительных общественных дискуссий. В марте 2024 года президент Эмомали Рахмон выступил с критикой заимствования элементов чуждой культуры и инициировал создание стандартов национальной одежды. Впоследствии были приняты законодательные поправки, закрепившие обязанность граждан придерживаться традиционного стиля и ограничивающие использование одежды, не соответствующей местным культурным нормам.

Ранее женщинам в Герате запретили посещать больницы и госучреждения без бурок — традиционных нарядов с плотной сеткой вместо прорези для глаз. Руководствам медицинских учреждений были направлены указания не пускать внутрь как пациенток, так и сотрудниц, не использующих данный вид одежды.