Креветки под защитой: Более 140 незаконных ловушек изъяли в лагуне Буссе на Сахалине

В лагуне Буссе на Сахалине специалисты рыбоохраны обнаружили и изъяли 142 незаконные ловушки, которые использовали для добычи креветки. Владельцев запрещённых снастей рядом с ними не оказалось. Проверку акватории провели инспекторы Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На Сахалине из лагуны Буссе убрали 142 браконьерские ловушки для креветок. Фото © Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства

Часть незаконных приспособлений была обнаружена 28 июля — тогда специалисты изъяли 56 ловушек. Ещё 86 снастей нашли и убрали 29 июля. Найденные ловушки предназначались для промысла креветки. При этом в лагуне Буссе разрешён только ручной сбор с установленным ограничением — не более 200 экземпляров на одного человека в сутки.

Использование сетей, тралов, драг и ручных сачков на территории запрещено. В Росрыболовстве напомнили, что лагуна Буссе является особо охраняемой природной территорией с уникальной экосистемой и специальным режимом охраны. За незаконную добычу водных биоресурсов нарушителям может грозить административная или уголовная ответственность по статье 256 УК РФ.

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