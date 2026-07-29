Песня Монеточки* вошла в саундтрек нового «Человека-паука» с Томом Холландом

Песня Монеточки* (Елизавета Гырдымова) появилась в новом фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.

Трек «Монополия» указан в титрах картины среди использованных композиций. Песня вышла в 2024 году и вошла в альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты.». В пластинке она занимает четвёртое место.

Новая лента стала четвёртой частью франшизы о Питере Паркере в исполнении Холланда. Мировой прокат картины стартует 31 июля.

Ранее суд 7 июля заочно признал Монеточку* виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Певице назначили один год лишения свободы.

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