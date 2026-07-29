Пятнистых хищников стало втрое больше: Численность дальневосточного леопарда превысила 220 особей

На особо охраняемых землях России и Китая обитает 223 дальневосточных леопарда — как взрослых зверей, так и котят. Об этом сообщили специалисты национального парка «Земля леопарда».

Подсчёт вели вместе российские учёные и их коллеги из Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда в Китае. Обе территории объединены в единый трансграничный резерват.

После сверки и проверки всех сведений эксперты пришли к выводу, что 135 хищников держатся на территории «Земли леопарда», ещё 115 — в китайском заповеднике. Также 27 животных перемещаются между странами и встречаются с обеих сторон границы.

Трёхкратное увеличение числа леопардов в России — прямой результат введения в 2012 году режима охраны в границах национального парка «Земля леопарда». Эти усилия, растянувшиеся на многие годы, дали импульс и для возвращения хищников в китайские провинции, что в 2017 году привело к учреждению местного аналога заповедника. Важнейшим рубежом стало 16 мая 2024 года: в Пекине при личном участии президентов РФ и КНР подписали договор о создании «Земли больших кошек» — трансграничного резервата, который физически свяжет особо охраняемые зоны двух держав в единый массив.

Специалисты также изучили данные по амурскому тигру из юго-западной группировки. В резервате насчитали 147 таких зверей. Из них 96 обитают в российском парке, 72 — в китайском, а 21 переходит границу.

Незадолго до этого сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье учёные впервые зафиксировали самку дальневосточного леопарда, ставшую прабабушкой. Подтвердить такой статус помогло составленное генеалогическое древо хищников. Речь идёт о самке Leo 23F по кличке Грация, которую называют главной восстановительницей популяции. За свою жизнь она принесла десять котят в пяти выводках, рожая потомство примерно раз в два года.