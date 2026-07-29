Без топлива на ключевых маршрутах: Наши поразили сеть заправок ВСУ под Харьковом

Российские военные уничтожили основные автозаправочные станции, которые использовались ВСУ на дорогах между Харьковом, Полтавой, Днепром и Павлоградом. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, удары были нанесены по заправкам вдоль четырёх направлений: Полтава — Харьков, Харьков — Днепр, Харьков — Павлоград и Днепр — Павлоград.

В российских силовых структурах утверждают, что поражённые объекты использовались украинскими подразделениями для снабжения военной техники топливом.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что на участке трассы между Харьковом и Полтавой не осталось ни одной работающей заправки. По его словам, последняя действовавшая АЗС находилась в районе города Валки.