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29 июля, 09:26

Без топлива на ключевых маршрутах: Наши поразили сеть заправок ВСУ под Харьковом

ВС РФ уничтожили используемые ВСУ заправки на четырёх трассах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные уничтожили основные автозаправочные станции, которые использовались ВСУ на дорогах между Харьковом, Полтавой, Днепром и Павлоградом. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, удары были нанесены по заправкам вдоль четырёх направлений: Полтава — Харьков, Харьков — Днепр, Харьков — Павлоград и Днепр — Павлоград.

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В российских силовых структурах утверждают, что поражённые объекты использовались украинскими подразделениями для снабжения военной техники топливом.

Ранее депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что на участке трассы между Харьковом и Полтавой не осталось ни одной работающей заправки. По его словам, последняя действовавшая АЗС находилась в районе города Валки.

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Марина Фещенко
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