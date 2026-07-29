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Специальная военная операция

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Регион
29 июля, 09:29

ПВО России за сутки сбила четыре ракеты «Нептун» и 619 украинских БПЛА

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Минобороны России отчиталось об успехах работы ПВО за минувшие сутки. По данным ведомства, российские военные перехватили четыре ракеты «Нептун», шесть авиабомб и 619 украинских дронов самолётного типа.

В министерстве также привели общую статистику потерь ВСУ с начала СВО, согласно которой общее число уничтоженных беспилотников превысило 191 тысячу, а количество ликвидированной бронетехники и артиллерии исчисляется десятками тысяч единиц.

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Ранее сообщалось, что Армия России освободила Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области. Данные действия являются частью планомерного продвижения российских сил, направленного на укрепление позиций и вытеснение противника с занятых рубежей.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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