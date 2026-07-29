ПВО России за сутки сбила четыре ракеты «Нептун» и 619 украинских БПЛА

Минобороны России отчиталось об успехах работы ПВО за минувшие сутки. По данным ведомства, российские военные перехватили четыре ракеты «Нептун», шесть авиабомб и 619 украинских дронов самолётного типа.

В министерстве также привели общую статистику потерь ВСУ с начала СВО, согласно которой общее число уничтоженных беспилотников превысило 191 тысячу, а количество ликвидированной бронетехники и артиллерии исчисляется десятками тысяч единиц.

Ранее сообщалось, что Армия России освободила Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области. Данные действия являются частью планомерного продвижения российских сил, направленного на укрепление позиций и вытеснение противника с занятых рубежей.