ПВО России за сутки сбила четыре ракеты «Нептун» и 619 украинских БПЛА
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Минобороны России отчиталось об успехах работы ПВО за минувшие сутки. По данным ведомства, российские военные перехватили четыре ракеты «Нептун», шесть авиабомб и 619 украинских дронов самолётного типа.
В министерстве также привели общую статистику потерь ВСУ с начала СВО, согласно которой общее число уничтоженных беспилотников превысило 191 тысячу, а количество ликвидированной бронетехники и артиллерии исчисляется десятками тысяч единиц.
Ранее сообщалось, что Армия России освободила Светлое в ДНР и Новую Сечь в Сумской области. Данные действия являются частью планомерного продвижения российских сил, направленного на укрепление позиций и вытеснение противника с занятых рубежей.
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