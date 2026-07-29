Не хотят быть мишенью: В Иордании потребовали убрать американских военных из страны

В Иордании группа политиков, юристов и общественных деятелей выступила за вывод американских военных с территории страны. Авторы обращения заявили, что присутствие армии США повышает риск втягивания королевства в региональный конфликт. Открытое письмо с требованием пересмотреть военное присутствие Вашингтона подписали сотни представителей общественности, сообщает The New York Times.

Авторы документа заявили, что размещение американских войск создаёт дополнительные угрозы для безопасности, политики и экономики Иордании и может привести к участию страны в противостоянии, к которому она не имеет отношения. Поводом для обращения стали участившиеся атаки Ирана на американские военные объекты в регионе. Сообщается, что удары по базам США в Иордании приводили к срабатыванию систем оповещения по всей стране.

Сейчас на территории королевства находятся около четырёх тысяч военнослужащих США. Иордания также считается одним из ключевых пунктов американских военных операций на Ближнем Востоке. Ситуация уже отразилась на экономике страны: в частности, под удар попала туристическая отрасль, которая обеспечивает значительную долю доходов государства.

При этом Вашингтон продолжает оказывать Иордании финансовую поддержку. В прошлом году объём американской экономической и военной помощи составил около 1,65 млрд долларов.

Ранее стало известно о нанесении ракетного удара Ирана по американскому военному объекту в Иордании. Уелью атаки стали авиабаза и штаб Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM). Для поражения объектов были применены несколько баллистических ракет.