Патрушев: Безэкипажное судостроение в России хорошо развито

Безэкипажные военные технологии в России развиты хорошо и при грамотном планировании покажут нужный результат. Такое мнение высказал помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в разговоре с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Патрушев отметил потенциал России для развития морских беспилотников. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«У нас на самом деле безэкипажное хорошо развито. То, что касается военного», — ответил он.

Патрушев признал, что до недавнего времени развитие морских дронов шло довольно однобоко. Однако, по его словам, необходимые навыки у промышленности уже наработаны. Он заверил, что если правильно выстроить стратегию, то успехи не заставят себя ждать.

Ранее Николай Патрушев заявил, что Россия располагает всеми необходимыми компетенциями для развития судостроения и не должна оглядываться на иностранные державы. Патрушев признал, что на данный момент строить военные корабли отечественным предприятиям проще, чем гражданские суда, однако выразил уверенность, что заданный руководством страны импульс позволит справиться с обеими задачами. Говоря о мировом лидерстве Китая в гражданском судостроении, он отметил, что значительную часть знаний и опыта КНР получила ранее именно от России.