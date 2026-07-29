У коал — человеческие отпечатки: Как природа повторила уникальный узор

Коалы обладают идентичными человеческим отпечатками пальцев. Они развили такие же папиллярные узоры независимо от людей в ходе конвергентной эволюции. Об этом рассказал российский учёный, доктор философских наук Роман Ардашев.

Эксперт напомнил, что ровно 168 лет назад англичанин Уильям Гершель, служивший в Индии, впервые предложил использовать дактилоскопию для опознания преступников. С тех пор метод прошёл огромный путь, и более чем за век практики не выявлено ни одного случая полного совпадения узоров у разных людей.

Ардашев пояснил, что рисунок папиллярных линий формируется к третьему-четвёртому месяцу внутриутробного развития и остаётся неизменным до самой смерти и даже некоторое время после неё. Генетика задаёт лишь общий план, а дальнейшее развитие зависит от механического давления между эпидермисом и подлежащими тканями, скорости роста участков кожи и локального кровоснабжения.

Если повреждение было лёгким, рисунок восстанавливается в исходном виде, поскольку заложен в глубоком слое дермы. Однако глубокие порезы, ожоги третьей степени и химические травмы оставляют узор необратимо изменённым. Специалист добавил, что преступники иногда намеренно уродуют подушечки, но шрам сам становится узнаваемым идентифицирующим признаком.

Хороший эксперт даже визуально способен определить пол и расовую принадлежность владельца отпечатков. В идеальных условиях следы сохраняются годами, а на открытом воздухе срок их жизни без обработки составляет от нескольких часов до нескольких недель в зависимости от поверхности и погоды.

На разных материалах — стекле, бумаге, пластике — отпечаток одного человека визуально может отличаться настолько сильно, что дилетант примет их за следы разных людей. Однако структура линий и точки ветвления всегда остаются неизменными.

Что касается животного мира, то помимо высших приматов такими же узорами природа наградила только коал. Эволюционно они разошлись с предками людей миллионы лет назад, но приобрели идентичный признак независимо, в отличие от кенгуру и вомбатов, у которых ничего подобного нет, добавил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Life.ru рассказывал, что благодаря дактилоскопии спустя 27 лет смогли раскрыть двойное убийство экс-прокурора и его супруги, совершённое в Москве в декабре 1998 года. Нечёткий отпечаток пальца десятилетиями не поддавался идентификации, пока в 2025 году нейросеть не «достроила» недостающие линии узора и не указала на бывшего офицера Сергея Лапшина из Дубны.