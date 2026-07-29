«Он нас изнасиловал»: Джаред Лето снова попал в секс-скандал — на этот раз жертвами стали четверо подростков

Американского актёра и музыканта Джареда Лето обвинили в сексуальных преступлениях против четырёх несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, инциденты произошли в разное время. Одна из обвинительниц утверждает, что Лето изнасиловал её в туалете мотеля. Другая заявляет, что актёр угрожал ей в гостиничном номере. Третья рассказала о сексуальном контакте в Калифорнии. Четвёртая обвиняет Лето в домогательствах и утверждает, что он предлагал ей подписать соглашение о неразглашении перед личной встречей.

Ещё четыре женщины заявили, что в юности получали от Лето телефонные звонки с непристойными предложениями. Представитель актёра отказался комментировать обвинения.

До этого Лето оказывался уже в секс-скандале. В прошлом году девять женщин обвинили фронтмена группы 30 Seconds to Mars в сексуальных домогательствах. При этом жертвы утверждают, что всё это было 10 лет назад. Ещё один важный факт — на тот момент всем им ещё не исполнилось 18.