«Лез ко всем и шёл в туалет следом»: Блогера Яна Топлеса обвинили в домогательствах

Три девушки анонимно поделились историями о поведении блогера Яна Топлеса (настоящее имя — Ян Лапотков) на вечеринках. Некоторые эпизоды описываются очевидицами как откровенные домогательства и принуждение к поцелуям. Подробности скандала публикует Super.

Поводом для расследования стало вирусное видео из ночного клуба, где автор YouTube-канала страстно целует незнакомку. Это произошло вскоре после того, как он проводил жену Екатерину в экспедицию на Эльбрус. Сам Топлес объяснил поступок опьянением, сославшись на 15 бутылок пива.

Одна из собеседниц издания описала встречу в клубе в прошлом году. По её словам, блогер подошёл во время танца, поймал взгляд и поцеловал без слов. Девушка отметила, что не была против, но позже видела, как Ян подходил к другим посетительницам и пытался обнять её подругу возле туалета.

«Ян вёл себя неадекватно, не знаю, сколько и чего он там выпил, он творил дичь <...> Он, когда пьяный, ведёт себя странно и лезет ко всем. Я не единственная, к кому он лез в том клубе, поэтому и на других тусовках он 100% целует других», — рассказала девушка.

Вторая история разворачивалась на острове Панган в Таиланде 18 января прошлого года. По словам девушки, Топлес притащил свой алкоголь, ставил музыку и находился в неадекватном состоянии. В её адрес прозвучала фраза «давай пососёмся».

На той же вечеринке, согласно информации собеседницы Super, автор интернет-шоу целовал других без предупреждения. Одну из девушек он резко притянул за шею, проигнорировав отказ. Сама рассказчица не считает, что Топлес к ней откровенно приставал, однако нахождение рядом с ним она описала как некомфортное и небезопасное.

«Человек больной. Есть истории от девочек, в которых они отмечали явное принуждение к сексу с его стороны. Три знакомые потом со мной поделились, что он пытался и их поцеловать», — утверждает девушка.

Третий эпизод датируется 2024 годом. Посетительница клуба рассказала, что Топлес сначала приставал к ней на танцполе. Девушка отталкивала его и предупредила, что у неё есть молодой человек. Позже блогер проследовал за ней в очередь в уборную со словами: «Красотка, ну чего ты отказываешься, тебе понравится».

«Он мне даже внешне не нравится, не мой типаж, про поведение вообще молчу. Он публичный человек, должен следить за репутацией», — сказала собеседница Super.

Топлес восемь лет состоит в отношениях с продюсером Екатериной Адаричевой. Официально пара оформила отношения в сентябре 2022 года. После публикации компрометирующего видео супруга простила блогера, объяснив это глубокой любовью, уважением и крепким браком.