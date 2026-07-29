Сергей Лавров процитировал фразу из фильма «Брат-2», отвечая на вопрос о расстановке сил в мире. Интервью глава МИД РФ дал генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Мир с огромным вниманием, некоторые — с замиранием сердца, смотрит на то, чем закончится эта война, навязанная нам Западом, в ответ на которую президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Это не то, что на этой планете нас окружают беспринципные люди, но это жизнь. Все хотят понять, перефразируя Сергея Бодрова: «в чём сила, брат» и «где сила, брат?», — ответил Лавров.

Дипломат добавил, что коллективный Запад уже не маскирует своих целей, а прямо объявляет о необходимости нанести России стратегическое поражение. По словам Лаврова, этот лозунг вновь стал актуален на фоне отступления украинских сил и их перехода к откровенному террору против гражданских объектов. В ход пошли и новые установки: теперь на Западе активно продвигают идею так называемой деколонизации РФ, надеясь на её расчленение, как это было после развала СССР.

Комментируя своё выдвижение в пятёрке «Единой России» на думских выборах, Лавров объяснил этот шаг крайне непростым периодом для страны. Он отметил, что дипломатия призвана играть сопровождающую роль, особенно когда западные собеседники врут, обещая одно, а делая другое. По состоянию русской души, признался министр, всё ещё хочется верить в лучшее, но терпение заканчивается. Он напомнил слова президента о том, что возврата к отношениям, существовавшим до февраля 2022 года, больше не будет.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад пытается представить действия Владимира Зеленского как переломный момент в конфликте и вновь вынашивает планы по расчленению России. По словам главы дипломатического ведомства, видя, что дальнобойные средства Киева периодически достигают целей, недоброжелатели подают ситуацию как возможность одолеть Москву за счёт украинского характера, выставляя Россию агрессором, якобы планировавшим захватить всю Европу.