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Регион
29 июля, 10:06

Жительницу Королёва арестовали за убийство 86-летней матери

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жительницу подмосковного Королёва обвинили в убийстве собственной 86-летней матери. Суд отправил женщину под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, конфликт между родственницами произошёл в квартире на Пионерской улице. Во время ссоры обвиняемая несколько раз ударила пожилую женщину руками по голове.

От полученных травм пенсионерка скончалась. Другие обстоятельства конфликта и его возможные причины пока не раскрываются.

Женщине предъявили обвинение. Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего и собирать доказательства по уголовному делу.

Намин заявил, что пасынок пытался свалить двойное убийство на собственную мать
Намин заявил, что пасынок пытался свалить двойное убийство на собственную мать

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Подмосковье, где местную жительницу обвинили в том, что она во время ссоры до смерти избила свою 78-летнюю мать.

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Марина Фещенко
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