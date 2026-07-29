Жительницу Королёва арестовали за убийство 86-летней матери

Жительницу подмосковного Королёва обвинили в убийстве собственной 86-летней матери. Суд отправил женщину под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, конфликт между родственницами произошёл в квартире на Пионерской улице. Во время ссоры обвиняемая несколько раз ударила пожилую женщину руками по голове.

От полученных травм пенсионерка скончалась. Другие обстоятельства конфликта и его возможные причины пока не раскрываются.

Женщине предъявили обвинение. Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего и собирать доказательства по уголовному делу.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Подмосковье, где местную жительницу обвинили в том, что она во время ссоры до смерти избила свою 78-летнюю мать.