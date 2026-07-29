В МИД Украины заявили, что не могут гарантировать безопасность хасидам в Умани

МИД Украины призвал паломников-хасидов учитывать риски при поездке в Умань на Рош ха-Шана. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что украинские власти не могут гарантировать полноценную безопасность иностранным гражданам на территории страны.

МИД отметил, что в Украине продолжает действовать военное положение, которое предусматривает дополнительные ограничения и особый порядок регулирования.

Ведомство рекомендовало учитывать эти обстоятельства при планировании посещения Умани во время традиционного паломничества.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что смерть Филарета, преданного анафеме, ничего не изменила для украинцев. По его словам, созданная им церковная структура не пользовалась широкой поддержкой и не была признана канонической православными церквями. Матвейчев также связал раскол с событиями начала украинской государственности и последующим созданием Православной церкви Украины.