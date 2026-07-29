«Дайвинчик»* может зарабатывать около 2 млрд рублей в год

Бот знакомств «Дайвинчик»* может приносить владельцам около 2 млрд рублей в год. Такую оценку приводит телеграм-канал BAZA, изучивший аудиторию сервиса и стоимость его платных функций.

Главным источником дохода стала премиум-подписка, запущенная только в феврале. При этом пользоваться площадкой разрешено с 13 лет. Ежемесячная аудитория бота, согласно счётчику Telegram, достигает 13,6 млн человек. Доступ к расширенным возможностям продаётся за внутреннюю валюту мессенджера: 30 дней стоят 500 «звёзд», полгода — 1500.

Вернуть средства за покупку нельзя. Это правило действует даже в случае блокировки аккаунта.

Доля платящих клиентов у подобных сервисов обычно составляет от 1% до 3%, рассказал руководитель IT-компании Synaptik Иван Клюкин. С учётом возраста пользователей, формата площадки и удобной оплаты эксперт оценил конверсию примерно в 2%.

При таком показателе подписка способна приносить около 140 млн рублей ежемесячно уже после вычета комиссий Telegram и магазинов приложений. Если премиум оформляют 3% посетителей, сумма может достигать 210 млн.

Реклама даёт заметно меньше. Размещения внутри сервиса оцениваются в 7–20 млн рублей в месяц, а канал проекта с 5,4 млн подписчиков получает около 350 тысяч.

Ранее ФСБ заявила, что украинские спецслужбы использовали «ДайВинчик» для вовлечения молодых россиян в диверсии и теракты. С июля 2025 года правоохранители задержали 46 пользователей сервиса в возрасте от 12 до 22 лет.

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