В нацпарке Кении за месяц погибли 15 слонов, ведётся расследование

За последний месяц в кенийском национальном парке Амболи погибли 15 слонов. О том, что власти пытаются выяснить причину, сообщает The Guardian со ссылкой на Службу охраны дикой природы Кении (KWS)

По данным ведомства, у десяти животных перед смертью наблюдался частичный паралич, и они умерли в течение двух суток. Ещё пять туш оказались слишком разложившимися или их успели объесть падальщики, поэтому определить причину гибели этих слонов невозможно.

В основном пострадали самки и их детёныши. Среди погибших нашли лишь одного самца. Смерти зафиксированы в заказнике Кимана и на территории ранчо Куку, которые прилегают к парку.

Раньше в Кении уже случались отравления слонов — они были связаны с браконьерством и конфликтами между людьми и дикими животными.

Первичные анализы образцов, которые провела лаборатория Университета Найроби, выявили «потенциально токсичное вещество». При этом отдельная проверка в государственной лаборатории не нашла тех токсинов, на которые тестировали. В KWS уточнили, что дополнительные исследования продолжаются.

Специалисты также изучают окружающую среду в пострадавших районах. В ведомстве заявили, что проверяют источники воды и другие возможные загрязнители, чтобы понять, не столкнулись ли слоны с общим источником опасности. Власти постарались успокоить жителей и подчеркнули, что нет никаких данных о том, что болезнь может передаваться людям.

Ранее сообщалось, что в Непале слон по кличке Дхурбе, погубивший не меньше 25 человек, 14 лет преследовал одну семью. В декабре 2012 года он убил двух её членов, а недавно снова напал на тех же людей — погибли молодая женщина и её четырёхлетний ребёнок. Один из местных жителей после трагедии 2012 года переехал в другую деревню, но тот же слон спустя годы ворвался в дом и затоптал его родных.