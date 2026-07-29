На Урале скончался участник шоу «За гранью» с весом 238 кг Андрей Куражов

В Свердловской области скончался Андрей Куражов, известный зрителям как участник программы «За гранью» с весом 238 килограммов. О смерти 45-летнего мужчины RG.ru сообщили знакомые семьи.

Уралец работал водителем и тяжело страдал от ожирения. На фоне избыточной массы тела у него развился лимфостаз, вызвавший сильный отёк левой ноги. Из-за огромного веса и больной конечности Куражов практически не покидал пределы квартиры и не мог навещать мать-инвалида. Он уверял, что соблюдал диеты, но сбросить килограммы не получалось.

У мужчины остались жена и дети. Ещё два года назад в эфире передачи семья рассказывала о нехватке средств: львиная доля бюджета уходила на медикаменты для главы семейства. Супруга работала за двоих и боялась скорой развязки, поскольку незадолго до съёмок скончалась сестра Андрея, страдавшая теми же заболеваниями.

Церемония прощания прошла сегодня в Североуральске. Близкие и знакомые собрались в церкви Святых Петра и Павла.

Ранее Life.ru сообщал, что председатель Федерации альпинизма Челябинской области Сергей Печёнкин скончался во время учебно-тренировочных сборов «Джайлык-2026». Трагедия произошла вечером 25 июля в базовом лагере в ущелье Адыр-Су — у него внезапно остановилось сердце прямо на тренерском совещании. Участники немедленно попытались провести сердечно-лёгочную реанимацию, однако все усилия оказались безрезультатными.